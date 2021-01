Giữ vùng biên an toàn đón tết

Xác định tình hình địa bàn biên giới trong thời điểm cuối năm luôn diễn biến phức tạp, cùng với triển khai các phương án cụ thể trong việc phòng chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn xây dựng và tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn toàn tuyến, giúp người dân đón tết an vui, yên bình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cảng Kỳ Hà tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt chính sách pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác trước hành vi của các đối tượng. Ảnh: Đ.N

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh: Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát biên giới

Dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, chúng tôi đã đề ra một số giải pháp cụ thể, trong đó, tiếp tục duy trì và kiên cố hóa 21 chốt kiểm soát, đảm bảo điều kiện ăn ở, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tuyến biên giới.

Bên cạnh bổ sung kế hoạch, phương án tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống Covid-19, chúng tôi còn tiến hành thay/ đổi quân, đảm bảo lớp sau hỗ trợ lớp trước một cách linh hoạt và chặt chẽ. Những ngày qua, nhiều đồng chí xung phong lên chốt làm nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ khu vực biên giới an toàn dịp Tết Nguyên đán.

Song song với nhiệm vụ này, chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới. Dự báo trong dịp tết sẽ có rất nhiều công dân về quê ăn tết, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ vượt biên trái phép về nước. Vì thế, cùng với công tác tăng cường phối hợp kiểm dịch, quy trình kiểm tra y tế tại các cửa khẩu, cảng biển, người ra vào khu vực biên giới nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 để đưa vào khu cách ly của tỉnh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch vào địa bàn; rà soát các trường hợp trên địa bàn đi làm ăn ở các nước để có biện pháp quản lý, cách ly theo quy định.

Để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cũng như hoạt động đón tết, chúng tôi đã cử đoàn công tác đến tận các chốt, đồn để nắm tình hình; động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, đảm bảo các điều kiện đón tết an toàn.

Cho đến nay, mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào vượt biên trái phép, nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan. Tất cả lực lượng làm nhiệm vụ đều chủ động, trên tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống.

Riêng đối với tuyến biển, chúng tôi đã triển khai kế hoạch ở các cảng biển, cửa sông, cửa lạch - nơi thường xuyên có người ra vào bằng đường biển, đặc biệt là ở Cảng Kỳ Hà, Cảng Chu Lai Trường Hải (Núi Thành) và các tuyến du lịch nội thủy ở Cửa Đại, Cù Lao Chàm (TP.Hội An). Bên cạnh tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để quản lý số người ra vào khu vực cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch…

Biên giới luôn được kiểm soát chặt chẽ, nhất là thời điểm cuối năm. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu Nam Giang làm thủ tục nhập cảnh cho du học sinh Lào. Ảnh: Đ.N

Đến nay, cả hai tuyến biên giới đất liền và tuyến biển đều an toàn. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid-19, dịp tết, các đồn biên phòng đều tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” tạo không khí vui xuân cho đồng bào. Năm nay, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” quy mô cấp tỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Giang, giúp cán bộ chiến sĩ và người dân có thêm điều kiện đón một cái tết ấm cúng, an lành.

Trung tá Hoàng Thanh Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang): Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực biên giới

Xác định nhiệm vụ đảm bảo an toàn khu vực biên giới, bên cạnh phối hợp với lực lượng công an xã, dân quân hai xã Ch’Ơm và Ga Ry trong việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến quản lý, chúng tôi đẩy mạnh việc rà soát địa bàn và triển khai chốt chặn tại các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép vào dịp cuối năm. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ số người dân ở bên ngoài đến làm ăn, buôn bán tại khu vực biên giới; ngăn chặn một số đối tượng người dân miền núi phía Bắc vào khai thác dược liệu…

Ngoài ra, thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác bảo vệ trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc và đảm bảo an toàn khu vực biên giới trong dịp tết cổ truyền, chúng tôi cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương lân cận, triển khai nhiệm vụ tuần tra thường xuyên tại các điểm giáp ranh.

Biên giới mùa này thời tiết rất khắc nghiệt, mưa lạnh và sương mù ở mức rất cao khiến công tác tuần tra, kiểm soát của cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, bằng tinh thần trách nhiệm, chúng tôi vẫn duy trì các điểm chốt chặn, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra lưu động, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, đảm bảo biên giới luôn trong trạng thái an toàn nhất.

Thiếu tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An): Nâng cao ý Thức cảnh giác giác cho người dân vùng biển

Nhận định tình hình cuối năm sẽ rất phức tạp, thời gian qua, chúng tôi đã triển khai kế hoạch cao điểm về công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Trong đó, tổ chức kiểm soát chặt chẽ, nâng cao cảnh giác, đề phòng và ngăn ngừa tình trạng đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển, đảm bảo an toàn cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong việc không tiếp tay, bao che cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm nhập địa bàn bằng đường biển.

Trên cơ sở đó, chúng tôi ra quân thực hiện các nhiệm vụ “kép” vừa tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, vừa đẩy mạnh kiểm tra hoạt động tàu thuyền ra vào tại các cửa sông, bến cảng, bãi ngang và cũng vừa kiểm soát chặt chẽ tình hình trên biển, liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải, chủ quyền.

Song song với các hoạt động này, chúng tôi cũng phối hợp triển khai kế hoạch cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường kiểm tra hoạt động lưu trú, nhằm đề phòng tình trạng lưu trú bất hợp pháp trên địa bàn dân cư và các điểm lưu trú khác thuộc khu vực quản lý. Từ công tác phối hợp này, mới đây, chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ một vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại thị xã Điện Bàn, thu giữ tang vật gần 100gam ma túy đá.

Thời điểm này, nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu được xác định, ngoài tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, còn là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự nên những năm gần đây, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, nhất là thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng luôn được đảm bảo, ổn định.

Trung tá Zơrâm Thức - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang: Phân công chiến sĩ cùng nhân dân đón tết

Nắm bắt trước nhu cầu trở về quê ăn tết của công dân Việt Nam tại Lào, để đề phòng nguy cơ lây lan dịch Covid-19, thời gian qua, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn trường hợp vượt biên trái phép. Dự lường tình huống công dân Việt Nam từ Lào sẽ trở về nước, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể, đồng thời bố trí khu cách ly theo phương án chung của tỉnh, đảm bảo các điều kiện phòng chống lây lan dịch bệnh.

Hiện nay, việc đi lại giữa hai bên biên giới được kiểm soát chặt chẽ, chỉ trừ trường hợp cấp cứu bệnh nhân nặng, khẩn cấp nhưng phải có sự đồng ý của chính quyền đôi bên nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19. Đón tết năm nay, quân số trực của cán bộ, chiến sĩ đảm bảo 100%, nhiều đồng chí tình nguyện ở lại đơn vị, tham gia công tác chốt chặn, kiểm soát khu vực biên giới. Anh em chiến sĩ đều xác định tư tưởng yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần và trách nhiệm chung. Hàng năm, chúng tôi cũng phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn xuống tận thôn bản để cùng ăn tết với bà con, gắn kết tình quân dân, vừa làm nhiệm vụ nắm bắt địa bàn, đảm bảo biên giới bình yên, an toàn.