Góp bình yên cho xuân

Những ngày Tết Nguyên đán trôi qua trong yên bình. An toàn trên từng nẻo đường trở về quê, phố phường rạng rỡ hơn trong trật tự, và cả những sự cố được xử lý nhanh, kịp thời… là đóng góp thầm lặng của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Họ đón xuân cùng nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường ngay khi có lệnh, góp bình yên cho ngày xuân.

Các chiến sĩ đã giải cứu an toàn 6 người, trong đó có 2 em bé và một bà cụ bị mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh: H.L

Tuần tra xuyên Tết

Kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã được các đơn vị cụ thể hóa, đảm bảo duy trì quân số ứng trực ít nhất 70%. Tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh (gọi tắt là Phòng CSGT), các tuyến quốc lộ trọng điểm như quốc lộ 1, 14B, đường Hồ Chí Minh… đều có tổ tuần tra, kịp thời xử lý tình huống nảy sinh, đảm bảo thông thoáng, an toàn cho những người xa quê về đón tết hay người dân đi du xuân.

Các lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của từng đơn vị. Trong đó, Phòng CSGT ra quân 111 ca với 365 lượt cán bộ, chiến sĩ sử dụng mô tô, ô tô tuần tra lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, điểm phức tạp trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử phạt đối với những trường hợp vi phạm nặng, có nguy cơ cao gây tai nạn.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm chấn chỉnh, nhắc nhở các chủ, người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông, khách du lịch, chủ các bến thủy, bến phà chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và quy định có liên quan. Qua 7 ngày tết, đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Trung tá Nguyễn Văn Binh - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cho biết: “Theo ghi nhận, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh nên năm nay, lượng phương tiện cá nhân giảm mạnh. Nhu cầu đi lại của người dân cũng hạn chế phần nào so với các năm trước nên tuyến đường do Đội CSGT đảm nhiệm tuần tra, kiểm soát khá thông thoáng, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ các năm. Hôm nay (mùng 6 tết), CSGT ra quân tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề, tập trung vào các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, chạy quá tốc độ để tiếp tục duy trì an toàn trên các tuyến”.

Sẵn sàng với nhiệm vụ

Trung tá Trương Đức Thuận - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh chia sẻ, từ 25 tháng Chạp đến đêm giao thừa, đơn vị đã tổ chức 5 tổ công tác thường trực, ứng trực tại các nơi trọng điểm, nguy cơ cháy nổ cao như chợ Tam Kỳ, chợ Hội An, khu vực trong phố cổ… Tại các khu vực này, Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Ban quản lý chợ và chính quyền sở tại kiểm tra, kiểm soát nguồn nguy cơ gây cháy cũng như bố trí lực lượng ứng trực xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trong thời gian này, công tác quản lý đã thực hiện tốt, không có sự cố nào nảy sinh.

Trong tết, hơn 70% quân số thường trực tại đơn vị, tất cả lực lượng chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị đảm bảo. Đặc biệt, khuya 14.2 (đêm mùng 3 tết), lực lượng tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại số nhà 208 - 210 Trưng Nữ Vương (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ). Rất nhanh, tổ công tác đang ứng trực đã có mặt, triển khai các biện pháp tiếp cận, ứng cứu những người đang mắc kẹt trong đám cháy.

“Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu an toàn 6 người trong hai gia đình, trong đó có một cụ già, hai cháu nhỏ. Do chuẩn bị tốt công tác sẵn sàng cơ động nên việc điều động phương tiện, lực lượng được tổ chức nhanh chóng, với 4 xe chữa cháy và khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa, những người trong hai căn nhà nói trên được giải cứu tuyệt đối an toàn. Ngọn lửa cũng được khống chế nhanh sau đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân” - Trung tá Trương Đức Thuận thông tin.

Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an vẫn lặng thầm với nhiệm vụ. Họ đón xuân ngay tại đơn vị, luôn trong tâm thế sẵn sàng. Có thể là những chuyến xe tuần tra, đảm bảo an ninh của lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, có thể là những đêm trắng bên bàn điện thoại, sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến hỏa hoạn, cứu hộ cứu nạn. Họ cùng chung tay để người dân có một cái tết trọn vẹn, an toàn.