Hiệp Đức sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(QNO) - Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua huyện Hiệp Đức đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng quân số lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được chú trọng ở Hiệp Đức. Ảnh: V.M

Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp của huyện Hiệp Đức tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công khai, chặt chẽ. Đặc biệt là công tác phối hợp tổ chức phúc tra nắm nguồn phân loại danh sách theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Ông Nguyễn Văn Vị - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức) cho biết, đối với địa bàn thị trấn quy mô dân số lớn do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Tân An, xã Quế Bình), phần lớn công dân trong độ tuổi không tập trung do đi học, hoặc đi làm ăn xa, vì vậy ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cho UBND và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn giao cho các thành viên đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, khi có lệnh gọi nhập ngũ, các thanh niên đều trở về địa phương để khám tuyển đảm bảo đủ số lượng và đúng thời gian quy định.

Cầu vinh quang được chuẩn bị sẵn để đón các tân binh.

Anh Đặng Văn Hòa (ở xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức) là một trong 103 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, cho biết năm ngoái anh tốt nghiệp đại học sư phạm và tham gia đợt thi viên chức của tỉnh vừa qua nhưng không đạt kết quả.

"Tôi nhận lệnh khám và trúng tuyển, đây là niềm vinh dự khi được gia nhập môi trường quân đội. Nguyện vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi tiếp tục theo đuổi nghề giáo viên" - anh Hòa nói.

Thương tá Nguyễn Văn Tiễn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức cho biết, đến thời điểm này mọi công việc cơ bản đã hoàn tất, từ khâu chốt quân số đảm bảo đủ chỉ tiêu cho đến trang trí tổ chức lễ. Công tác giao nhận quân năm nay trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nên đơn vị vận động người thân gia đình khi tiễn con em chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không tập trung vào khu vực diễn ra lễ giao nhận quân. Đơn vị đã cấp quân trang quân dụng cho 103 tân binh và mỗi người nhận 3 chiếc khẩu trang y tế quân đội...