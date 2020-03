Hiệu quả camera an ninh

Đưa vào hoạt động từ tháng 11.2019, mô hình “Camera giám sát an ninh” của phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn góp phần hạn chế đáng kể tình hình tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường, vị trí trọng điểm đã được Công an phường Điện Ngọc đặt camera an ninh. Ảnh: G.K

Lúc 14 giờ ngày 11.2.2020, Công an phường Điện Ngọc phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại dãy trọ của ông Đặng Thoại (khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc). Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy đá trọng lượng 1,78g, 1 bộ dụng cụ, 2 quẹt ga, tất cả đối tượng và tang vật được giao về Công an thị xã xử lý. Đây chỉ là một trong nhiều vụ án mà Công an phường Điện Ngọc đã theo dõi, kịp thời phát hiện xử lý kể từ khi mô hình “Camera giám sát an ninh” ra đời.

Theo Thiếu tá Đặng Hữu Hóa - Trưởng Công an phường Điện Ngọc, đầu tháng 4.2019, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường viết thư kêu gọi, vận động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ủng hộ kinh phí thực hiện 2 mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Tiếng loa an ninh” nhằm giúp theo dõi, nắm tình hình, nâng cao tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Kết quả, huy động được 400 triệu đồng, từ nguồn kinh phí này, tháng 11.2019 Công an phường triển khai lắp đặt 44 mắt camera, trong đó có 14 mắt camera có độ phân giải cao đặt tại 14 nút giao thông trọng điểm.

Đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống loa và các trang thiết bị phục vụ cho phòng điều hành hệ thống loa, camera, thường xuyên theo dõi, quản lý 24/24 giờ, khi phát hiện sự việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông hoặc tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ người dân cung cấp, trực ban báo cáo ban chỉ huy chỉ đạo xử lý.

“Đơn vị đang quản lý hơn 200 đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư hỏng, vi phạm pháp luật cùng nhiều điểm nóng, phức tạp về trật tự xã hội như cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc, ma túy… Các đối tượng này ngày càng liều lĩnh, manh động với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức tập trung gây rối, tỷ lệ vụ việc vi phạm hằng năm đều cao” - Thiếu tá Đặng Hữu Hóa cho biết.

Đến nay, qua hệ thống camera giám sát an ninh, lực lượng Công an phường Điện Ngọc đã theo dõi, phát hiện và xử lý 12 vụ việc vi phạm pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các vấn đề phức tạp nảy sinh từng bước được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, người dân đồng tình hưởng ứng.

Ông Nguyễn Minh Hợi, người dân khối phố Ngọc Vinh chia sẻ: “Từ ngày lắp đặt hệ thống camera an ninh, tình hình trật tự trong khối phố ổn định hơn so với trước đây nên bà con cũng yên tâm”.

Điện Ngọc có vị trí giáp ranh với TP.Đà Nẵng, có khu công nghiệp và nhiều tuyến đường chạy qua như quốc lộ 1, ĐT 607, ĐT 603B… nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Tuy nhiên, từ khi lắp đặt hệ thống camera giám sát và tiếng loa an ninh, hình ảnh trên các tuyến đường, điểm tụ tập đông người đều được ghi lại, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, lực lượng Công an phường tiến hành tuần tra, xử lý kịp thời. Ngoài ra, thông qua việc trích xuất dữ liệu từ camera cũng giúp lực lượng công an các địa phương lân cận phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật trốn chạy qua địa bàn phường.

Ông Huỳnh Đức Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy phường Điện Ngọc cho hay, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát và tiếng loa an ninh trên địa bàn phường đã thật sự đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự điều hành và quản lý của chính quyền địa phương cũng cao hơn.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thêm kinh phí lắp đặt hết các tuyến đường trong khu dân cư nhằm thuận tiện việc quản lý, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự địa phương, đem lại sự bình yên cho nhân dân” - ông Khánh nói.