Học viện An ninh nhân dân thăm, tặng quà hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an khắc phục thiên tai

(QNO) - Đoàn công tác của Học viện An ninh nhân dân (ANND) do Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện ANND làm trưởng đoàn vừa đến thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Đại diện Học viện ANND trao tặng 100 triệu đồng cho Công an 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão. Ảnh: M.T

Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân và cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam, thay mặt Học viện ANND, Thiếu tướng Lê Ngọc An đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ cho Công an huyện Nam Trà My và Phước Sơn mỗi đơn vị 50 triệu đồng. Số tiền được toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện ANND đóng góp. Món quà nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an 2 huyện khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra.

* Trước đó, đoàn công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Trung Bộ cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Đoàn đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn.