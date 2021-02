Hội An nâng cao chất lượng tuyển quân

Ngày 27.2 tới, TP.Hội An cùng với các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức lễ giao nhận quân, với 140 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Từ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến việc chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân ở Hội An đang được thực hiện phù hợp với tình hình.

Nhiều năm nay Hội An luôn làm tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân. Ảnh: L.H

Tăng cường phòng chống dịch bệnh

Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An cho biết, lễ giao nhận quân được xem là nhiệm vụ quốc phòng quân sự đầu tiên của năm, nhằm thực hiện các chỉ tiêu tỉnh giao đối với một thành phố nhiều năm liền đều làm tốt công tác tuyển quân. Năm nay, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành trong nước, thực hiện chỉ đạo của các cấp, công tác tuyển quân và lễ giao nhận quân ở Hội An được tiến hành theo phương châm nhanh gọn, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, nhất là khẩu trang, khu vực rửa tay sát khuẩn, đồng thời bố trí không gian, địa điểm đảm bảo để các đại biểu và thanh niên phòng chống dịch hiệu quả. Trước buổi lễ chính thức, các địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đều giám sát chặt chẽ việc đi lại, tiếp xúc của các thanh niên, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra thân nhiệt đối với từng thanh niên trước khi bàn giao quân cho các đơn vị nhận quân.

Thượng tá Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An cho biết, việc phòng chống dịch là yêu cầu đầu tiên trong tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 16 tháng Giêng tới đây.

“Về lễ giao nhận quân trong điều kiện có dịch, thành phố đã chuẩn bị kế hoạch, phương án chu đáo. Theo chỉ đạo của Quân khu 5 và của tỉnh, thành phố tiến hành kế hoạch và tổ chức giao nhận quân theo tinh thần nhanh gọn, đủ quân số, sớm đưa về đơn vị mới, nhận nhiệm vụ. Lễ tổ chức tại sân cơ quan quân sự với số lượng giãn cách, các khâu phòng chống dịch hết sức cơ bản, bảo đảm. Mong mọi người cùng với thành phố tránh tụ tập đông người, phòng chống lây lan dịch Covid-19, thực hiện đúng chủ trương để ban tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021” - Thượng tá Nguyễn Văn An nói.

Nâng cao chất lượng tuyển quân

Trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ thành phố đến các xã phường ở Hội An đã triển khai các công việc cần thiết, trọng tâm là công tác nắm và xét duyệt thực lực, tuyên truyền vận động để các gia đình và tất cả thanh niên trong độ tuổi đều chấp hành tốt, tham gia từng khâu, từng bước đúng quy định.

Ngoài việc niêm yết công khai danh sách thanh niên thuộc diện được khám tuyển tại khu thiết chế văn hóa và các nơi công cộng, trụ sở UBND phường để nhân dân biết, phản hồi ý kiến, các địa phương đã chỉ đạo đài truyền thanh xã phường xây dựng các nội dung tuyên truyền phù hợp, kết hợp công bố danh sách từng công dân được gọi khám tuyển, công dân trúng tuyển, các mốc thời gian, địa điểm gặp mặt, tập trung để gia đình và công dân nắm rõ. Nhân dịp Tết Nguyên đán, các địa phương còn tổ chức gặp mặt quân nhân vừa xuất ngũ và các thanh niên trúng tuyển để động viên tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

Anh Nguyễn Công Thành (công dân của phường Cẩm Phô, người viết đơn xin nhập ngũ trong đợt này) cho biết: “Học lên cấp 3, tôi đã tìm hiểu trách nhiệm của một công dân đủ 18 tuổi, nên đăng ký lên đường thực hiện nghĩa vụ phục vụ cho Tổ quốc của mình. Mong muốn của tôi là sẽ đạt, sẽ trúng tuyển để vào quân đội. Và tôi đã chuẩn bị sức khỏe của mình thật tốt để sẵn sàng lên đường”.

Năm nay, Hội An có 140 thanh niên lên đường nhập ngũ theo chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó có 120 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trước đó, để đảm bảo chỉ tiêu được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tổ chức khám nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2021 đối với hơn 1.200 thanh niên ở 13 xã phường. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, qua khám tuyển, thể lực, sức khỏe của thanh niên Hội An năm nay đạt chất lượng rất cao. Và đáng mừng là tỷ lệ thanh niên có đơn đăng ký khám tuyển, nhập ngũ năm nay tăng vượt trội về số lượng so với mọi năm.

Thượng tá Nguyễn Văn An thông tin: “Khám tuyển năm nay rất tốt, chất lượng rất cao. Tỷ lệ loại 2, loại 1 gấp 3 lần các năm trước. Đặc biệt năm nay có gần 50 em viết đơn tình nguyện nhập ngũ, một con số rất đáng phấn khởi. Điều đó cho thấy cấp ủy cơ sở làm khá tốt công tác tuyên truyền vận động. Nhận thức của người dân gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ngày nay, mong muốn con em mình tham gia nghĩa vụ. Và điều kiện của quân đội hiện nay, về tổ chức, sinh hoạt, nhận thức, khi tham gia quân sự các em có chuyển biến rất tích cực về tư tưởng, nhận thức, đạo đức, trưởng thành hơn trong đời sống nên từ đó tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự ngày càng tăng. Qua tìm hiểu, thăm dò, mọi thanh niên đều phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ sau tết”