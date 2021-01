Hội An với camera thông minh

Thời gian qua, TP.Hội An dù có nhiều nỗ lực trong kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn nhưng vẫn còn một số tồn tại.

Theo Ban ATGT TP.Hội An, biên chế cảnh sát giao thông thành phố hiện rất mỏng và kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên chưa thể quán xuyến kịp thời, xử lý một cách triệt để các hành vi vi phạm. Từ đó tạo cho người dân tâm lý chủ quan, dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật kém, mang tư tưởng đối phó, dè chừng khi không có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường. Trước tình hình trên, năm 2019, UBND thành phố đã đầu tư dự án lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh cho ngành công an, nâng cấp hệ thống camera, thêm 59 camera tại 43 địa điểm. Như vậy, trên địa bàn có tổng cộng 122 camera; trong đó có 6 hệ thống tự động xử lý vi phạm giao thông.

Việc vận hành, sử dụng hệ thống camera giám sát thông minh đã kịp thời ghi nhận các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn Hội An nói chung và phục vụ có hiệu quả xử phạt hành vi vi phạm ATGT nói riêng. Phạt nguội qua camera, lực lượng công an có đủ căn cứ chứng minh lỗi vi phạm rõ ràng, cụ thể thông qua hình ảnh đã ghi nhận được, khiến người vi phạm nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Camera giám sát giúp cảnh sát giao thông có thể kiểm tra liên tục 24/24h, truy phần mềm xe vi phạm trong thời gian 30 ngày hoặc truy tìm tung tích xe vi phạm trên các tuyến đường mà không cần cử cán bộ, chiến sĩ túc trực thực địa. Các lỗi bị hệ thống giám sát ghi hình sẽ được gửi trực tiếp về cơ quan, địa phương nơi người vi phạm đang công tác, cư trú.

Ban ATGT TP.Hội An thừa nhận, camera ghi nhận số trường hợp vi phạm tương đối lớn nhưng thực tế có đủ căn cứ chứng minh vi phạm lại rất thấp. Nguyên nhân là vào buổi tối, ánh sáng yếu, camera khó nhận diện đầy đủ các ký tự biển số xe; không nhận diện được lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hay không chấp hành vạch kẻ đường. Quá trình xác minh và xử lý vi phạm được phát hiện còn phức tạp, nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian, công sức, có khi lên đến 15 ngày. Thiếu chế tài cưỡng chế, hơn nữa sự phối hợp giữa Công an thành phố và trung tâm đăng kiểm gặp khó khăn do trung tâm đăng kiểm không có chức năng cảnh báo thông tin phương tiện vi phạm lên trên hệ thống toàn quốc, vì vậy đối tượng vi phạm tự giác đến nộp phạt rất thấp. Cạnh đó, hạ tầng giao thông chưa đảm bảo, đường sá quá nhỏ; không có bãi đỗ xe ô tô lớn, biển báo hiệu đường bộ còn bất cập, không phù hợp nên khó phát huy hiệu quả của hệ thống camera.

Để tháo gỡ hạn chế, việc tiếp tục lắp đặt thêm camera ở các khu vực trọng điểm, nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông là rất cần thiết. Ban ATGT tỉnh cũng cần tham mưu UBND tỉnh có chủ trương phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện cảnh báo phương tiện vi phạm trên hệ thống toàn quốc và thực hiện tạm ngưng đăng kiểm. Ngoài ra, cần sớm tiến hành phân luồng lại giao thông, thay đổi các biển báo cho phù hợp với tình hình giao thông trên địa bàn.