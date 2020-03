Hội An xây dựng mới 11 mô hình an ninh

(QNO) - Cuối tuần qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.Hội An phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Thành ủy Hội An về tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình hiện nay.

Khen thưởng cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Q.H

Năm 2019, Công an TP.Hội An tiếp nhận, giải quyết 117 tin báo tố giác tội phạm, đã xử lý 99/107 tin (đạt tỷ lệ 92,5%); điều tra, khám phá 46/64 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 71,8%), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%; phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 12 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 62 gam ma túy đá, 17,7 gam thuốc lắc, 6,6 gam ketamine, 26,6 gam cỏ Mỹ.

Lực lượng Công an TP.Hội An đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tổ chức 140 lượt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút 17.855 lượt người tham gia. Địa phương cũng đã xây dựng mới 11 mô hình an ninh với nhiều hình thức khác nhau tại 1 khối phố và 16 cơ sở thờ tự; nhân rộng 2 loại, 4 mô hình tại 1 thôn và 3 xã, phường. Trong đó có các mô hình hoạt động hiệu quả như “4 trách nhiệm” của phường Thanh Hà, “Đội xe thồ tự quản” của xã Tân Hiệp”, “Camera an ninh” của phường Tân An.