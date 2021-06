Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

(QNO) - Sáng nay 7.6, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021 cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá. Ảnh: M.T

Năm 2021, toàn Công an tỉnh có 1.004 cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Trong đó 297 đồng chí do Bộ Công an quyết định, 707 đồng chí do Giám đốc Công an tỉnh quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng đề nghị mỗi đồng chí tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, luôn giữ vững phẩm chất của người công an cách mạng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.