Hơn 29.800 vụ vi phạm hành chính

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 29.810 vụ vi phạm hành chính (VPHC); trong đó 29.647 vụ bị xử phạt VPHC, 158 vụ chuyển đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, 5 vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên.

Qua đó, xử phạt 32.145 đối tượng (296 tổ chức, 31.849 cá nhân). Tổng số tiền thu được từ VPHC hơn 70,3 tỷ đồng; trong đó tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện VPHC hơn 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình VPHC chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ biên giới; giao thông đường thủy, đường bộ; khai thác tài nguyên nước, khoáng sản; thủy sản; văn hóa; lấn chiếm đất đai; trật tự xây dựng; bảo vệ môi trường; quản lý, phát triển và bảo vệ rừng; quản lý lâm sản; thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm; quảng cáo; vệ sinh an toàn thực phẩm…