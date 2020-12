Huấn luyện nghiệp vụ PCCC ở cơ sở

Từ ngày 7 - 10.12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy & cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tiên Phước tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, tổ dân phố, công an viên, lực lượng PCCC tình nguyện trên địa bàn huyện.

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng năm 2020.

Tham gia tập huấn, 140 học viên được lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phổ biến, quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật PCCC; hướng dẫn kiến thức cơ bản về biện pháp PCCC trong sử dụng điện, xăng dầu, trong bảo quản, sử dụng khí đốt hóa lỏng, trong quá trình sản xuất kinh doanh; quá trình cứu chữa một vụ cháy xảy ra; hướng dẫn cách bảo quản, sử dụng phương tiện PCCC tại cơ sở, công tác tự thoát nạn và cứu người bị nạn trong đám cháy… Các học viên cũng được thực hành xử lý, vận hành, sử dụng bình chữa cháy dập đám cháy khay xăng, cháy khí ga, dùng chăn chữa cháy dập tắt đám cháy phuy xăng.