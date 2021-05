Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch

(QNO) - Trưa nay 9.5, Công an tỉnh huy động 75 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng ban nghiệp vụ tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ảnh: XUÂN MAI

Quảng Nam đã thành lập 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở các tuyến giao thông quan trọng, cửa ngõ ra vào địa bàn; các địa phương cấp huyện cũng thành lập 5 chốt kiểm soát.

Lực lượng Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương liên quan sẽ chủ công phối hợp với lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ tại các chốt này. Trong đó 3 chốt do Công an tỉnh chủ trì, 9 chốt do công an cấp huyện chủ trì.

Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh. Người từ TP.Đà Nẵng vào địa bàn Quảng Nam phải khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú.