Khen thưởng Công an Quế Sơn về thành tích trong trấn áp tội phạm

(QNO) - Ngày 17.9, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an huyện Quế Sơn về thành tích trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng Công an huyện Quế Sơn. Ảnh: Q.H

Công an huyện Quế Sơn liên tiếp triệt xóa 2 chuyên án lớn trong đợt cao điểm. Ngày 17.8, đơn vị phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động, 3 xe máy và một số tang vật có liên quan.

Ngày 2.9, đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi bán số đề, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 10 tỷ đồng; thu giữ 1 laptop, 5 điện thoại di động và một số tài liệu, tang vật có liên quan.

Ngoài ra, Công an huyện Quế Sơn đã chỉ đạo công an xã triển khai lực lượng phát hiện, bắt quả tang 2 vụ/11 đối tượng đánh bạc; 1 vụ/1 đối tượng khai thác cát trái phép; phát hiện thu giữ 1 súng tự chế; lập hồ sơ đưa 1 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích của lực lượng Công an huyện Quế Sơn trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đơn vị luôn chủ động nắm bắt địa bàn, theo dõi di biến động của các loại tội phạm, từ đó có biện pháp triệt xóa kịp thời, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.