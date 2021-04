Khen thưởng Công an Tây Giang về thành tích trong cấp căn cước công dân

* Lãnh đạo huyện Tiên Phước động viên lực lượng công an làm CCCD

(QNO) - Sáng nay 7.4, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trao quà và giấy khen cho tập thể Công an huyện Tây Giang vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án sản xuất, quản lý và cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Thượng tá Nguyễn Thành Long trao quà của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an huyện Tây Giang. Ảnh: Đ.H

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện đã nỗ lực không kể ngày đêm để công tác quản lý, thu nhận hồ sơ cấp CCCD kịp tiến độ của Bộ Công an đề ra.

Với tinh thần “làm hết người chứ không hết giờ”, lực lượng Công an huyện đến tận các thôn và làm thêm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đến nay, Công an huyện đã vượt chỉ tiêu trên giao, bình quân thu nhận 700 hồ sơ/ngày và đã cấp 13/14 nghìn hồ sơ CCCD (đạt 92,9%).

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - Nguyễn Văn Lượm tặng giấy khen các cá nhân có thành tích trong công tác cấp CCCD. Ảnh: Đ.H

Thượng tá Nguyễn Thành Long ghi nhận và biểu dương Công an huyện Tây Giang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chiến dịch cấp CCCD, góp phần hoàn thành dự án theo đúng chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tây Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành công tác cấp CCCD.

Dịp này, UBND huyện Tây Giang cũng tặng giấy khen 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án sản xuất, quản lý và cấp CCCD gắn chíp điện tử.

* Chiều 6.4, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - Trầm Quế Hương cùng lãnh đạo Công an huyện đến động viên, tặng quà lực lượng làm thủ tục cấp CCCD tại xã Tiên Cảnh.

Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - Trầm Quế Hương kiểm tra công tác cấp CCCD tại xã Tiên Cảnh. Ảnh: N.H

Ông Trầm Quế Hương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân.

Đến ngày 6.4, Công an huyện Tiên Phước thu nhận xử lý hơn 14 nghìn hồ sơ và hoàn thiện được 876 CCCD. Trung bình mỗi ngày tổ cấp CCCD lưu động thu nhận và giải quyết hơn 700 hồ sơ cho người dân (chỉ tiêu Công an tỉnh giao là 600 hồ sơ).

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: N.H

Tổng nhân khẩu thường trú trong độ tuổi cấp CCCD của huyện là 64.400 người. Công an huyện đang nỗ lực để hoàn thành cấp CCCD trước ngày 1.7 theo đúng lộ trình. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, UBND huyện Tiên Phước đã hỗ trợ thêm 2 máy vi tính trị giá 50 triệu đồng.