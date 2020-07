Khen thưởng công dân báo tin giúp bắt được Triệu Quân Sự

(QNO) - Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen người trình báo thông tin về đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (SN 1991, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Công an cho hay vì lý do đảm bảo an toàn cho công dân nên danh tính của người này không được tiết lộ.

Hai bảo vệ dân phố của phường An Mỹ cũng được tặng giấy khen cùng với công dân báo tin giúp bắt được Triệu Quân Sự. Ảnh: T.C

Công an tỉnh cho hay lễ khen thưởng, trao giấy khen cho công dân đã được tổ chức vào ngày 2.7 tại trụ sở Công an TP.Tam Kỳ. Cùng với người báo tin giúp bắt được Triệu Quân Sự, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ).

Trước đó, ngày 18.6, người dân này phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng Triệu Quân Sự đang bị truy nã đặc biệt, ngồi chơi game tại quán internet thuộc phường An Mỹ nên đã báo tin cho lực lượng công an. Từ nguồn tin quan trọng này, Công an TP.Tam Kỳ, Công an phường An Mỹ và 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ tiếp cận, kiểm tra, khống chế và bắt giữ Triệu Quân Sự ngay tại tiệm internet trên trong tối cùng ngày.

Hiện Triệu Quân Sự đã được bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đây là đối tượng trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) đóng tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vào chiều 3.6 vừa qua. Quá trình trốn chạy cho tới khi bị bắt giữ vào tối 18.6, đối tượng này gây ra 6 vụ trộm cướp để lấy tiền tiêu xài và phương tiện di chuyển.