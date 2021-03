Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an Quảng Nam

(QNO) - Sáng 1.3, tại lễ chào cờ đầu tháng, Công an tỉnh Quảng Nam công bố nhiều quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: H.T

Theo báo cáo, trong tháng 2.2020, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam điều tra khám phá 49/56 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 87,5%), làm rõ 60 đối tượng, bắt giữ 12 đối tượng; vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy 21 trường hợp; xử lý hành chính 45 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực thương mại, môi trường và an toàn thực phẩm, phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc có quy mô lớn.

Công tác triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp thẻ căn cước công dân được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ quy định; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự cơ động và phòng chống cháy nổ được triển khai đồng bộ theo kế hoạch chuyên đề nên đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng các tập thể. Ảnh: H.T

Tại lễ chào cờ, thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc thực hiện “Công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân”. Nhiều tập thể và cá nhân công an các đơn vị, địa phương được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cứu nạn cứu hộ trong cơn bão số 5, số 9 năm 2020 và 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 09 của Bộ Công an quy định về Điều lệnh Cảnh sát khu vực, giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh cũng thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự vì thành tích xuất sắc triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại xã Bình Minh (Thăng Bình).