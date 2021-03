Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại Tây Giang

(QNO) - Chiều 10.3, Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam làm việc với huyện Tây Giang về công tác chuẩn bị điều kiện triển khai diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.HIỆP

Theo báo cáo, công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ đã và đang được huyện Tây Giang triển khai đồng bộ, quá trình chuẩn bị bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với sự nỗ lực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và 3 đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cơ bản diễn ra theo đúng kế hoạch. Lãnh đạo huyện Tây Giang cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh ý tưởng, xây dựng phương án diễn tập đảm bảo sát với tình hình thực tế địa phương.

Theo Thượng tá Lê Trung Thành, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các huyện, thị xã, thành phố thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để bồi dưỡng, học tập lý luận và thực tiễn, kiến thức về quốc phòng - an ninh; đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng trong khu vực phòng thủ huyện. Vì vậy đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức và thực hiện diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực biên giới.