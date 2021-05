Kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại các tổ cấp căn cước công dân

(QNO) - Ngày 8 và 9.5, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều tổ cấp căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, kiểm tra tổ cấp CCCD của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tại xã Bình An (Thăng Bình) và các tổ cấp CCCD của Công an TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Phú Ninh, Tiên Phước.

Tại các địa điểm trên, nhìn chung cán bộ chiến sĩ đều thực hiện đúng theo quy trình, quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thượng tá Hồ Song Ân chỉ đạo các tổ cấp CCCD khi thực hiện nhiệm vụ không được chủ quan, lơ là, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ.

Bên cạnh đó, chủ động trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt các quy định bắt buộc như đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn, bố trí khoảng cách đảm bảo cho người dân đến làm CCCD.

Tùy tình hình thực tế mỗi địa phương, Thượng tá Hồ Song Ân cũng có những chỉ đạo sâu sát, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, cơ sở vật chất để đảm bảo tốt công tác cấp CCCD cũng như phòng chống dịch.



Dịp này, Thượng tá Hồ Song Ân tặng nhiều phần quà động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD của Bộ Công an đề ra.