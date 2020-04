Lặng lẽ vì bình yên

Có quá nhiều sự kiện mà ở đó cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh luôn hiện diện trong lặng thầm. Họ vượt qua đỉnh lũ để vào cứu từng người dân, căng mình với làn sóng người mỗi dịp lễ hội, những sự kiện trọng đại hay biết bao lần lặng lẽ đón giao thừa sớm trước giờ lên đường làm nhiệm vụ… Và gần đây nhất, là những đêm trắng nơi chốt gác kiểm soát dịch bệnh, cùng với toàn lực lượng tạo thành “lá chắn” trước những phức tạp khó lường của dịch Covid-19…

Lực lượng CSCĐ tham gia chốt chặn tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: THÀNH CÔNG

Mệnh lệnh sẵn sàng

Hình như chẳng có “khoảng lặng” nào tồn tại quá lâu với người lính CSCĐ. Nếu không là việc bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã định trước, cũng bất chợt có lệnh điều động tăng cường cho một chuyến tuần tra và những ngày này, là ngày nối ngày trực chiến ở các chốt kiểm soát. “Thường trực tốt. Cơ động nhanh. Chiến đấu hiệu quả. Mục tiêu an toàn” - câu khẩu hiệu của người chiến sĩ cơ động, tưởng chừng đơn giản nhưng là cả một sự hy sinh thầm lặng không đo đếm được...

Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện với những diễn biến khó lường, cùng sự phức tạp của tình hình an ninh chính trị trong và ngoài tỉnh đặt lên vai lực lượng công an nói chung, các chiến sĩ CSCĐ tỉnh nói riêng thêm nhiều áp lực. Trước những khó khăn, cán bộ chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh lại một lòng sẵn sàng, quyết tâm vì nhiệm vụ.

Năm 2019 và quý I - 2020, Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã phân công hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, văn hóa thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân. Mỗi sự kiện khép lại thành công, có những cống hiến thầm lặng của rất nhiều chiến sĩ ở vòng trong, vòng ngoài đảm bảo an ninh.

Không dừng lại, màu áo cơ động có mặt trong gần 230 chuyến tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Mùa mưa bão, lực lượng này cũng hiện diện ở tuyến đầu, trực chiến cứu nạn, cứu hộ, giúp dân thoát khỏi vòng vây của bão lũ để đến nơi an toàn.

Đi qua từng hoạt động, quy trình vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu thêm một lần hoàn thiện, củng cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện trọng đại của quê hương. Đó là thành quả của quá trình miệt mài thực tập phương án chiến đấu ở các mục tiêu trọng yếu, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phức tạp xảy ra. Nhờ đó, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc ở Quảng Nam luôn được bảo vệ tuyệt đối an toàn…

Định kỳ, các chương trình, kế hoạch công tác được xây dựng chi tiết, cụ thể, hoạt động huấn luyện chuyên ngành CSCĐ duy trì thường xuyên giúp nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực chăm sóc, quản lý, huấn luyện chó nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện tốt công tác phối hợp chiến đấu, tuần tra kiểm soát và tìm kiếm, cứu nạn khi có yêu cầu.

Giữ bình yên

Tập trung cho nhiệm vụ chính trị, song các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng vẫn được Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh tổ chức bằng nhiều việc làm thiết thực, lặng lẽ đắp bồi thêm hình ảnh đẹp cho màu áo CSCĐ trong lòng người dân. Từ năm 2019 đến nay, các tổ chức đoàn, hội của đơn vị đã thăm và tặng hơn 70 suất quà (tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng) cho gia đình chính sách tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng…

Những ngày căng thẳng nhất trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, các chiến sĩ CSCĐ lại hiện diện cùng các lực lượng khác ở từng điểm chốt, tạo thành một “tấm lá chắn” cho toàn tỉnh trước những nguy cơ. Vừa tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, đơn vị vừa kết hợp quán triệt cho cán bộ chiến sĩ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thể hiện quyết tâm cao độ “chống dịch như chống giặc”. Bằng nhiệt huyết, sức trẻ của mình, hơn 70 lượt cán bộ chiến sĩ CSCĐ xung kích tham gia công tác tại các tuyến đầu phòng chống dịch, tham gia bảo vệ, phục vụ lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế tại Hội An.

Không ngại gian khó, không quản ngày đêm, lực lượng CSCĐ phối hợp với các đơn vị chốt chặn, kiểm tra y tế đối với người dân và khách đi qua địa phận Quảng Nam, góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Lê Quang Vịnh - Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng CSCĐ chia sẻ, bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh CSCĐ, toàn lực lượng đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác.

“Toàn đơn vị đã nỗ lực cơ động chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm trộm cướp, cướp giật, tụ tập đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Sự tập trung, tận tụy và bản lĩnh tôi rèn qua quá trình dài đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo kịp thời công tác hậu cần… Nhiều năm liền, đơn vị đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19 hiện nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn đang miệt mài cùng chung tay với cả hệ thống chính trị để góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại, ngăn ngừa và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh” - Đại tá Lê Quang Vịnh cho hay.