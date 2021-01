Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc tết công an các xã vùng cao

(QNO) - Ngày 27.1, các Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm Thượng tá Nguyễn Thành Long và Thượng tá Hồ Song Ân cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đến thăm, chúc tết công an các xã, già làng, trưởng bản tại Phước Sơn và Hiệp Đức.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc tết Công an xã Sông Trà (Hiệp Đức). Ảnh: X.M

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng công an xã trên các mặt công tác trong thời gian qua; gửi lời chúc năm mới an khang đến lực lượng công an các xã cùng gia đình.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an xã chính quy phát huy trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà chúc tết các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại xã Phước Mỹ, Phước Năng, thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn); xã Sông Trà, Phước Trà (Hiệp Đức).

Nhiều năm qua, tại các địa phương vùng cao, già làng, trưởng bản, người có uy tín có sự phối hợp, hỗ trợ rất lớn cho lực lượng Công an tỉnh nói chung, gần đây là lực lượng công an chính quy tại cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần đảm bảo sự bình yên của bản làng.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phước Sơn và Hiệp Đức; trao 2 tấn gạo cho 2 đơn vị để hỗ trợ công an các xã và người dân bị thiệt hại do thiên tai.