Lãnh đạo tỉnh chúc tết các đơn vị chiến đấu thuộc Công an Quảng Nam

(QNO) - Chiều 8.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cùng lãnh đạo các sở ngành đến thăm, chúc tết các đơn vị thường trực chiến đấu thuộc Công an Quảng Nam gồm Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình trực sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong đêm giao thừa cũng như những ngày tết của của đơn vị. Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, các đơn vị thường trực chiến đấu duy trì quân số trực 100%, cơ động sẵn sàng trước mọi tình huống.

Ngoài quân số ứng trực tại đơn vị, nhiều tổ công tác của các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được phân công tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa tất cả tình huống về ANTT cũng như sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo cho nhân dân vui xuân an lành.