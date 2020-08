Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân 75 năm ngày truyền thống

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng nay 19.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành đến thăm, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh nhân Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: XUÂN MAI

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh nói riêng trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; lập nhiều chiến công trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam.

Trong năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, lực lượng công an cùng với các cấp ngành, nhân dân đã và đang chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Việt Cường biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua; tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh nhân ngày truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thưởng nóng Công an tỉnh 20 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: XUÂN MAI

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chúc mừng, thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó nổi bật là kết quả điều tra vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ”; đấu tranh triệt phá nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc; xử lý nhiều hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19.