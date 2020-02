Hôm nay 10.2, cùng với cả nước, gần 2.500 thanh niên Quảng Nam lên đường tòng quân, bắt đầu những ngày rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Hôm nay 10.2, Quảng Nam có 2.450 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.C

Sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo từ cấp cơ sở đến tỉnh đã giúp cho chất lượng, số lượng mùa tuyển quân năm 2020 được đảm bảo. Hôm nay 10.2, cùng với cả nước, gần 2.500 thanh niên Quảng Nam lên đường tòng quân, bắt đầu những ngày rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Nâng chất và lượng

Khi sắc xuân còn vương trên những nẻo đường, nhiều gia đình có thanh niên sẵn sàng lên đường tòng quân đã chộn rộn những người thăm chúc, gửi gắm lời động viên cho lớp trẻ. Tiếng gọi vì Tổ quốc thiêng liêng trong lòng nhiều người, nên trong những buổi tiệc chia tay trước ngày lên đường vì thế cũng lấp lánh nhiều hân hoan.

Đặng Hữu Vỹ (thôn Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) là một trong số 2.450 thanh niên Quảng Nam sẽ lên đường nhập ngũ trong ngày hôm nay. Nhiều ngày trước, bạn bè, người thân đã đến chia vui, bởi được vào quân ngũ cũng chính là nguyện vọng mà Vỹ ấp ủ. “Tốt nghiệp Đại học Luật, tôi đã có gần một năm làm việc tại một văn phòng luật sư ở Hà Nội với mức lương tương đối. Khi nhận được thông báo khám nghĩa vụ quân sự, tôi đã trở về tham gia và trúng tuyển. Tôi tin, môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, đồng thời đóng góp sức trẻ vì Tổ quốc. Nếu có cơ hội, tôi muốn được công tác lâu dài trong quân đội” - Vỹ chia sẻ.

Quyết tâm của Vỹ được tiếp thêm sức mạnh từ gia đình mình. Ba của Vỹ, ông Đặng Hữu Quốc Việt cho hay, gia đình cũng rất vui khi biết tin con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và luôn ủng hộ, động viên. Nhiều ngày qua, các hội, đoàn thể ở cơ sở cũng đến tận nhà thăm hỏi, nắm bắt tình hình tư tưởng, có những hỗ trợ kịp thời đối với gia đình để Vỹ yên tâm lên đường nhập ngũ. Những phần quà nhỏ được trao tay, dù giản đơn nhưng đong đầy sự quan tâm, khích lệ. “Tin Vỹ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là niềm vui, niềm tự hào của cả gia đình. Mong rằng khi vào bộ đội, cháu sẽ được rèn luyện, giúp đỡ thêm để trưởng thành, mạnh mẽ hơn, đủ sức khỏe và có cơ hội phục vụ quân đội lâu dài như nguyện vọng” - ông Việt nói.

Theo đánh giá, chất lượng giao quân toàn tỉnh năm nay cao hơn so với mọi năm. Nếu như đợt giao quân năm 2019 toàn tỉnh có 2.400 thanh niên lên đường nhập ngũ, thì năm nay cả số lượng và chất lượng đều được nâng cao hơn. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm chắc từng khâu đã góp phần quan trọng đảm bảo sẵn sàng cho ngày tòng quân. Kinh nghiệm của những mùa tuyển quân trước, bám sát phương châm “tuyển quân nào chắc quân đó, không bù đổi” giúp cho mọi công tác được đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ từng khâu. Các cấp, ngành từ cơ sở đến tỉnh đã kịp thời quan tâm, có nhiều chính sách động viên, nhắc nhở thanh niên. Tâm thế của những thanh niên trúng tuyển cũng vì thế mà vững vàng, yên tâm hơn trước ngày vào quân ngũ.

Sẵn sàng nhập ngũ

2.450 thanh niên Quảng Nam nhập ngũ Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, toàn tỉnh phát lệnh gọi khám 10.000 thanh niên, tỷ lệ khám đạt 100%. Qua khám tuyển, toàn tỉnh có 3.548 thanh niên đủ sức khỏe, trong đó 2.450 thanh niên chính thức nhận lệnh nhập ngũ. Trong số này, sức khỏe loại 1, loại 2 có 1.161 thanh niên, chiếm 47,4%; có 213 thanh niên trình độ trung cấp, đại học, cao đẳng; có 6 đảng viên và 29 trường hợp là đoàn viên thuộc diện dự nguồn phát triển Đảng.

Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay, địa phương đã sớm củng cố Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ cơ sở. Cơ quan Quân sự thị xã cũng kịp thời tham mưu, triển khai tập huấn, tuyên truyền rộng rãi. “Ngay từ đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan để nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cũng như đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các ban ngành liên quan kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở, động viên thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi, khám tuyển thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân” - ông Úc nói.

Chính sách hậu phương quân đội tiếp tục là mặt công tác được đặc biệt quan tâm trong mùa tuyển quân năm nay. Thượng tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay, ban ngành, đoàn thể luôn bám sát để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị nhận quân thâm nhập, nghiên cứu hồ sơ và thống nhất danh sách thanh niên nhập ngũ. “Tính luôn số quân dự phòng cho địa phương, đợt tuyển quân năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chốt quân số, phát lệnh cho 2.570 thanh niên, bằng 104,9% so với chỉ tiêu giao. Đến thời điểm hiện tại, tất cả quân số nhận lệnh đều đã sẵn sàng. Mọi công tác đều an toàn, có phần chặt chẽ hơn so với mọi năm. Nhất là tuyệt đối không có tình trạng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vi phạm pháp luật hoặc xảy ra tai nạn giao thông” - Thượng tá Mai Kim Bình nói.