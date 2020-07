Lực lượng công an khám phá 295 vụ xâm phạm trật tự xã hội

Sáng 8.7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Nhiều cá nhân thuộc Công an tỉnh đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an Quảng Nam đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đã khám phá 295 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 83,3%), được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương. Đặc biệt, lực lượng công an đã chủ động tích cực tham gia tuyến đầu đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid -19. Từ tháng 3.2020, Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí công an chính quy tại 203/203 xã trên địa bàn tỉnh...