Lực lượng công an, quân sự và biên phòng phối hợp đạt hiệu quả cao

(QNO) - Ngày 12.1, Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; triển khai kế hoạch công tác phối hợp năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.T

Qua 1 năm thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương, 3 lực lượng công an, quân sự và biên phòng đã phối hợp ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là phối hợp tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các sự kiện chính trị, đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an, biên phòng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát hiện, phối hợp điều tra, bắt giữ 35 vụ, 37 bị can phạm tội về ma túy. Công an, quân sự, bộ đội biên phòng phối hợp các lực lượng liên quan, địa phương tổ chức 86 đợt truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phá hủy 137 lán trại, 101 máy móc các loại…, lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, 3 lực lượng đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; phối hợp có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng. Ảnh: M.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ giữa các lực lượng trong năm qua. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang đề nghị 3 lực lượng tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin…; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự phát sinh ngay từ đầu và tại cơ sở.

Trong đó, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời cần tiếp tục phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng tuyến biên giới để hoạt động.