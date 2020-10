Lực lượng công an trực chiến giúp dân

(QNO) - Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố trực chiến 100% lực lượng để tham gia giúp dân phòng tránh bão, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Sáng nay 27.10, trao đổi với PV Báo Quảng Nam online, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, hiện nay Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương để tiến hành di dời sơ tán dân ở nơi vùng trũng thấp, ven biển, nơi dễ xảy ra sạt lở sau bão lụt. Đồng thời, phối hợp với lực lượng biên phòng đưa những tàu thuyền vào trú đậu an toàn.

Tại 4 xã vùng cao của huyện Tây Giang, Công an huyện tăng cường lực lượng tham gia cùng công an xã chính quy để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tổ công tác của Công an huyện Quế Sơn cũng đang túc trực, phân luồng hướng dẫn phương tiện lưu thông về Nông Sơn trong khi chờ khắc phục sự cố sạt lở ở Đèo Le. Những khu vực có nguy cơ như ngầm tràn, các vùng trũng thấp, những khu vực bị đe dọa sạt lở cũng có công an túc trực, chốt chặn, nghiêm cấm phương tiện qua lại khi có mưa lớn, nước ngập sâu.

Cảnh sát đường thủy tham gia sơ tán dân trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua. Ảnh: T.C

“Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở giam giữ gia cố, chằng chống, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho can phạm nhân. Công an các huyện, thị xã, thành phố hiện nay đang quán triệt công an xã chính quy giúp đỡ, hỗ trợ cho nhân dân trong việc chằng chống nhà cửa, đưa người dân đến nơi an toàn, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cơ yếu thuốc men để sau bão khi thông tuyến sẽ tham gia khắc phục hậu quả bão lụt. Đồng thời có phương án chốt chặn, điều tiết giao thông ở tuyến quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B để xử lý tình trạng cây cối ngã đổ, sạt lở để thông tuyến, phục vụ đi lại giao thông thông suốt. Lực lượng khác tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cũng đã khẩn trương chuẩn bị các phương tiện ca nô, áo phao… huy động cán bộ chiến sĩ để để tìm kiếm cứu nạn trong tình huống cần điều động. Hiện nay, công an địa phương được lệnh huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực chiến” - Thượng tá Hồ Song Ân thông tin.

Ngư dân được yêu cầu lên bờ sơ tán, tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: T.C

Đối với người dân ở lồng bè, ghe thuyền, Cảnh sát đường thủy cùng công an địa phương nhiều ngày nay tăng cường tuần tra, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành khuyến cáo an toàn, yêu cầu phải sơ tán để tránh bão. Đối với những trường hợp cố ý không chấp hành sẽ kiên quyết cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân khi bão số 9 đổ bộ.