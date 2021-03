"Mắt thần" ở vùng cao Nam Giang

Từ hiệu quả bước đầu của việc triển khai mô hình camera an ninh tại thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang), chính quyền địa phương đang tính toán xây dựng kế hoạch lắp đặt nhân rộng ở một số địa phương trọng điểm trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở vùng cao.

Cán bộ Công an thị trấn Thạnh Mỹ theo dõi hình ảnh camera an ninh trên địa bàn. Ảnh: N.T

Công cụ giám sát

Thiếu tá Pơloong Lý - Trưởng Công an thị trấn Thạnh Mỹ cho biết, sau gần 3 tháng triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại thị trấn có nhiều chuyển biến. Đây được xem là bước đi mới đem lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, kiểm soát địa bàn trọng điểm, nơi được xem là “cửa ngõ” kết nối Nam Giang với các địa phương lân cận. Toàn thị trấn Thạnh Mỹ có 9 thôn, hơn 2.000 hộ với khoảng 8.000 nhân khẩu; trong đó, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Những năm qua, mặc dù công tác quản lý, kiểm soát, đảm bảo ANTT luôn được tăng cường, song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Từ nhu cầu thực tế đó, đầu năm 2021, Công an thị trấn Thạnh Mỹ đề xuất thực hiện mô hình camera an ninh trên địa bàn. “Mắt thần” sau đó được lắp đặt tại 6 vị trí trọng điểm, có nguy cơ cao về ANTT và sử dụng đường truyền cáp quang kết nối giúp tín hiệu hình ảnh ổn định. “Dù chỉ thời gian ngắn đưa vào vận hành hệ thống camera an ninh, nhưng đã hỗ trợ rất hiệu quả trong việc kiểm soát tình hình ANTT tại khu vực trọng điểm. Nhờ đó, tạo được niềm tin cho người dân địa phương trong ngăn ngừa tội phạm” - Thiếu tá Pơloong Lý cho hay.

Mới đây, thông qua hình ảnh camera an ninh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Thạnh Mỹ nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 19.2, ông Mai Trung H. (SN 1988, trú thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ) trình báo với Công an thị trấn về việc bị mất trộm chiếc xe máy Air Blade BKS 92D1-725.51. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng chức năng xác định một nam thanh niên lấy trộm, rồi di chuyển về hướng Bến Giằng nên nhanh chóng thông báo cho Công an huyện đề nghị hỗ trợ truy bắt. Mặt khác, đơn vị cũng cử tổ công tác đi theo hướng của đối tượng về tỉnh Kon Tum để xác minh, làm rõ.

Trong thời gian cơ quan công an truy tìm thì bất ngờ trưa 20.2, đối tượng đột ngột quay trở lại nhà ông H., ngay lập tức bị lực lượng công an bắt giữ. Đối tượng khai tên Vũ Trường Đông (SN 1986, trú thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, Gia Lai). Bước đầu Đông khai nhận, sau khi trộm cắp xe máy của ông H. đã điều khiển xe về xã Đắc Ring (Đắc Hà, Kon Tum) để tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, do không có giấy tờ xe nên Đông không bán được. Sau đó, Công an xã Đắc Ring phát hiện Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tạm giữ phương tiện để tiến hành xác minh; còn Đông lên xe khách quay về lại thị trấn Thạnh Mỹ thì bị bắt giữ. “Vụ việc đã được chuyển Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền” - Thiếu tá Pơloong Lý cho biết thêm.

Nhân rộng mô hình

Huyện Nam Giang đang nghiên cứu xây dựng đề án nhân rộng hệ thống camera an ninh tại các xã, hướng đến việc lắp đặt trên toàn huyện. Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang cho hay, cùng với làm tốt công tác chuyên môn, đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn, những năm qua, Công an thị trấn Thạnh Mỹ còn xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là sau thời điểm đưa công an chính quy về cơ sở. Nổi bật là mô hình camera an ninh được triển khai mới đây góp phần ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khu vực miền núi.

Thống nhất với đề xuất nêu trên, UBND huyện Nam Giang đang chỉ đạo xây dựng đề án lắp đặt giám sát hệ thống camera an ninh trên toàn huyện, vừa giúp đảm bảo công tác ANTT, vừa góp phần ngăn ngừa, đấu tranh và phòng chống tội phạm một cách hiệu quả. Theo đề án của UBND huyện Nam Giang, năm 2021, ngoài bổ sung một số camera an ninh tại các địa điểm trọng điểm trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, địa phương sẽ triển khai lắp đặt thêm 4 camera tại trung tâm xã Chà Vàl. Hệ thống camera này sẽ được giao cho lực lượng công an địa phương tổ chức quản lý, điều hành nhằm góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương miền núi.