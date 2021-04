Mỗi ngày khoảng 700 người dân Thăng Bình được làm thẻ căn cước công dân

(QNO) - Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, địa phương có dân số đông, do đó Công an huyện tích cực phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Công an huyện Thăng Bình làm thẻ căn cước công dân cho học sinh. Ảnh: V.TOÀN

Công an huyện Thăng Bình cũng trưng dụng lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn để hỗ trợ lực lượng cấp căn cước công dân; tiến hành cấp lưu động tại các địa phương để thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Trung bình một ngày khoảng 700 người dân được làm thủ tục, đến thời điểm này đã làm thủ tục cấp căn cước công dân cho gần 15 nghìn công dân.

“Khối lượng công việc nhiều, thậm chí có thời điểm đến 1 giờ sáng mới được nghỉ ngơi, nhưng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện đang khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc trước ngày 1.7 năm nay” - Đại tá Trần Văn Xuân nói.