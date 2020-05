Một thiếu úy công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Sáng 29.7, Đại tá Phan Ngọc Ngự - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà Thiếu úy Hồ Trang Phương - cán bộ điều tra Công an TP. Hội An đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa TP.Hội An bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 27.7, trong lúc tuần tra mai phục đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ tuần tra lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP.Hội An, trong đó có Thiếu úy Phương đang làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vượt ẩu. Tổ tuần tra yêu cầu dừng và kiểm tra, tạm giữ xe. Lúc này đối tượng Trần Văn Nhị (còn gọi Nhị đại ca, SN 1988, trú xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, là người quen của đối tượng vi phạm) từ trong quán bar gần đó ra gây gổ với tổ công tác. Nhị rút 2 mã tấu xông vào chém Thiếu úy Phương gây thương tích cánh tay trái, gò má bên phải và vùng ngực phải. Thiếu úy Phương chống trả khiến đối tượng Nhị làm rớt 1 cây mã tấu rồi bỏ trốn. Lực lượng Công an TP.An Hội đang tổ chức truy tìm đối tượng.

Kim Thái