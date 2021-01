Năm 2020, Công an Duy Xuyên triệt xóa 15 băng nhóm gây mất trật tự xã hội

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên vừa tổng kết công tác công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tại lễ tổng kết. Ảnh: Q.H

Năm 2020, Công an huyện Duy Xuyên phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh trật tự, giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn. Qua đó đã triệt xóa 15 băng nhóm có hành vi gây mất trật tự xã hội; ngăn chặn thành công 3 nhóm với khoảng 90 thanh niên có sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau với các nhóm ở địa phương khác, thu giữ nhiều dao, kiếm và các loại hung khí nguy hiểm.

Công an huyện Duy Xuyên cũng phát hiện 9 vụ, 13 đối tượng phạm tội trên lĩnh vực kinh tế; phát hiện 30 vụ, 30 đối tượng phạm tội trên lĩnh vực môi trường như bơm nước vào bò trước khi giết mổ, giết mổ động vật tại nơi không được cấp phép, buôn bán động vật rừng trái phép, khai thác khoáng sản trái phép và tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc.

Đối với tội phạm về ma túy, bắt quả tang 29 vụ, 249 đối tượng, thu giữ 32,18g methamphetamine, hơn 17kg ketamine, 10,51g MDMA; đã khởi tố 14 vụ, 28 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 vụ, 78 đối tượng. Đơn vị phối hợp công an các xã, thị trấn phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền phổ biến pháp luật với 30 buổi và 13.480 lượt người tham dự.