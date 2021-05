Ngăn ngừa nhập cảnh trái phép

Lực lượng an ninh phối hợp với công an các địa phương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tập trung thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt cao điểm ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép.

Quảng Nam từng phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép vào tháng 7.2020. Ảnh: T.T

"Qua công tác nắm tình hình và tăng cường hoạt động kiểm tra lưu trú, Công an TP.Hội An chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh và lưu trú trái phép. Tuy nhiên, xác định tình trạng nhập cảnh và lưu trú trái phép của người nước ngoài đang là nguy cơ tiềm ẩn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, nắm địa bàn đang được đặc biệt tập trung, duy trì nghiêm” - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An khẳng định.

“Bộ Công an đã có chỉ đạo về việc ban hành quy chế, quy trách nhiệm đối với lực lượng khu vực nếu để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép theo tinh thần sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó. Các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để lọt người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép trên địa bàn mình quản lý, tùy theo tình tiết, mức độ vi phạm mà đánh giá xử lý. Những cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy chế cũng có thể sẽ bị rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự, phải làm quyết liệt, đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ”. (Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh)

Thông tin thêm về tình hình triển khai đợt cao điểm ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ nói, thời gian qua Công an TP.Hội An tập trung công tác kiểm tra, nắm tình hình cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo công an các xã phường tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, rà soát để kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh, cư trú trái phép.

Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng điều tra nắm tình hình người nước ngoài trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách, phối hợp với lực lượng an ninh đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra ở các villa, nhà nghỉ, homestay…

“Hiện nay, các trường hợp người nước ngoài trên địa bàn thành phố đều nhập cảnh từ trước năm 2020, chưa ghi nhận trường hợp mới, trừ một số người đã nhập cảnh từ trước nhưng ở địa phương khác, được gia hạn nhập cảnh và đến Hội An lưu trú dịp lễ vừa qua.

Các trường hợp người Trung Quốc nói riêng, người nước ngoài nói chung trên địa bàn đều có visa lao động hợp pháp, có hợp đồng, hộ chiếu đúng quy định, chưa có trường hợp lợi dụng hợp thức hóa cho người Trung Quốc đi chui, đi chuồn. Công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, hoạt động người nước ngoài và phòng chống xâm nhập trái phép đang được đề cao theo tinh thần chỉ đạo chung” - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết thêm.

Song song với hoạt động của Công an TP.Hội An, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đang tập trung đẩy mạnh việc kiểm tra lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, trước tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại một số địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức lực lượng duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ trường hợp xuất nhập cảnh ở các địa bàn trọng điểm theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, Công an tỉnh đã quán triệt công an các địa phương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị an ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài.

Lực lượng công an chính quy tại xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép và vi phạm các quy định về phòng chống dịch, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.