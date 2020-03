Nhân rộng mô hình camera an ninh

Những năm gần đây, mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại Quảng Nam và được ngành công an tích cực nhân rộng.

Công an Thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ảnh: X.MAI

Người dân đồng thuận

Hiện nay, mô hình camera an ninh đã có sự lan tỏa mạnh mẽ với việc ngày càng có nhiều địa phương triển khai xây dựng. Đã có hàng nghìn camera an ninh được lắp đặt và phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở. Đến nay, có thể nói các mô hình sử dụng camera giám sát an ninh đã góp phần hạn chế hiệu quả các loại tội phạm.

Tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, trong gần 2 năm triển khai mô hình camera an ninh, Công an thị trấn Tiên Kỳ bằng nhiều hình thức đã vận động nhân dân đóng góp hơn 150 triệu đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh ở những khu vực công cộng trên địa bàn thị trấn. Ngoài ra, đã vận động nhân dân lắp đặt 44 camera tại gia đình để tự bảo vệ tài sản của mình. Trong 2 năm qua, hàng chục vụ trộm cắp, vi phạm pháp luật đã được phát hiện nhờ thông tin từ các camera an ninh này.

Ông Đỗ Chí Hiền, người dân thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước cho biết: “Gia đình tôi trước đây do sở hở đã bị đối tượng xấu lấy trộm 1 xe máy. Tuy nhiên nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của Công an thị trấn, đặc biệt là qua việc trích xuất camera an ninh, chỉ trong thời gian ngắn, công an đã bắt được đối tượng trộm xe. Qua sự việc của gia đình, tôi thấy việc lắp camera an ninh là rất thiết thực. Chính vì thế, khi công an và chính quyền vận động chung tay lắp đặt camera an ninh, tôi và nhiều người dân sẵn lòng ủng hộ”.

Hay tại thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên), từ sự vận động của lực lượng công an qua việc xây dựng điểm mô hình ở khối phố Long Xuyên, đến nay 6/10 khối phố của thị trấn đã lắp đặt hơn 100 camera an ninh với trị giá hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ kinh phí đều do cán bộ, nhân dân tự nguyện đóng góp. Đây là những tai mắt quan trọng, góp phần tích cực giúp lực lượng công an giám sát, xử lý kịp thời những diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn.

Chị Trịnh Bằng Lê - người dân khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, cho biết: “Từ khi có camera an ninh, người dân yên tâm hơn, ít còn tình trạng trộm cắp, tụ tập gây rối trên địa bàn khối phố”.

Nỗ lực vận động

Trên thực tế, việc lắp đặt hay trang bị hàng chục, thậm chí hàng trăm mắt camera, tại các điểm phức tạp về ANTT không hề đơn giản do kinh phí không hề nhỏ. Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân.

Camera an ninh được lắp đặt ở các tuyến đường.

Khi đã nắm rõ được lợi ích mà chính bản thân và cộng đồng xung quanh có thể được thụ hưởng từ việc lắp đặt camera an ninh, người dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí xã hội hóa xây dựng mô hình. “Mắt thần” camera trở thành trợ thủ đắc lực giúp lực lượng công an đẩy nhanh quá trình điều tra, phá án, góp phần quan trọng cho công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Để xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh, lực lượng công an không chỉ vận động suông mà còn tổ chức thực hiện nghiêm túc mô hình này với việc theo dõi kết nối các camera với máy tính đặt tại cơ quan công an nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ các camera phục vụ công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Trần Văn Tiến - Trưởng Công an thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, chia sẻ: “Thời gian đầu triển khai mô hình cũng còn khó khăn do người dân chưa nắm hết được ý nghĩa của việc lắp đặt camera an ninh công cộng trên địa bàn, nhiều người nghĩ đó là việc của chính quyền, lực lượng chức năng nên Nhà nước cần đầu tư. Theo đó lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả của mô hình đến người dân và giới thiệu ở nhiều địa phương khác. Đặc biệt, một số vụ trộm cắp trên địa bàn được phát hiện thông qua camera an ninh giúp người dân hiểu hơn và ủng hộ tích cực mô hình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân và tổ chức nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn thị trấn”.