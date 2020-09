Nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ quy định.

Huy động lực lượng công an xã bán chuyên trách thu thập, kiểm tra thông tin dân cư. Ảnh: X.M

Thu thập thông tin đạt hơn 96%

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Chính phủ giao Bộ Công an làm cơ quan chủ quản là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Năm 2020 được xác định là giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án này, lãnh đạo Công an Quảng Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và cũng là trách nhiệm của toàn lực lượng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Quảng Nam, Ban chỉ đạo triển khai dự án, đến nay về cơ bản đã hoàn thành phần lớn việc thu thập phiếu thông tin dân cư.

Cụ thể, đã thu thập được 1.615.638 phiếu thu thập thông tin dân cư/1.675.285 nhân khẩu, đạt 96,43%. Nhằm đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an Quảng Nam tiến hành kiểm tra, phúc tra thông tin, yêu cầu bổ sung, cập nhật thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng. Đến nay, đã kiểm tra, phúc tra 1.200.336 phiếu/1.615.638 phiếu đã thu thập (đạt 74,31%); trong đó, có 1.147.113 phiếu đúng.

Công an các địa phương đang đẩy mạnh hoàn thiện thu thập phiếu thông tin dân cư đối với những hộ gia đình đi vắng, các trường hợp công dân từ tỉnh ngoài chuyển đến đăng ký hộ khẩu thường trú và các trường hợp mới sinh. Một số địa phương đã làm tốt công tác thu thập thông tin dân cư, kiểm tra, phúc tra đạt hiệu quả như công an các địa phương Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, TP.Hội An.

Nỗ lực thực hiện

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Quảng Nam) cho biết: “Năm 2018, Quảng Nam có 244 đơn vị cấp xã, sau khi sắp xếp, hiện còn 241 đơn vị cấp xã. Đối với địa phương có sự thay đổi địa giới hành chính cấp xã phải thực hiện việc điều chỉnh “số hồ sơ hộ khẩu”. Đồng thời thực hiện Quyết định 179 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, từ 1.003 thôn, tổ dân phố để thành lập 515 tổ dân phố. Do vậy, phải điều chỉnh thông tin và điều chỉnh tàng thư hộ khẩu phù hợp với thực tế nên thời gian thực hiện công tác kiểm tra, phúc tra kéo dài”.

Trung tá Phan Chu Ký - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, từ đầu tháng 7.2020 đến nay, Công an huyện tập trung mọi nguồn nhân lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 vừa tổ chức hiệu quả việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, điều chỉnh thông tin về công dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực từ lực lượng công an xã bán chuyên trách tham gia nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đến nay Núi Thành đã thu thập bổ sung 17.745 phiếu của các nhân khẩu chưa được thu thập trong đợt 1, nhân khẩu nhập sinh mới, chuyển khẩu đến nhưng chưa được thu thập tại nơi thường trú cũ và thu thập hơn 20.000 phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin cho công dân trên địa bàn huyện có sự thay đổi, điều chỉnh. Hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra nhằm phục vụ hiệu quả công tác cấp phát mới căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, dự kiến triển khai vào ngày 1.11.2020.

Cùng với việc gấp rút thu thập, kiểm tra thông tin, Công an Quảng Nam đã phối hợp với VNPT Quảng Nam khảo sát xong vị trí lắp đặt đường truyền tại trụ sở làm việc của Công an Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, 18 công an cấp huyện và 241 công an cấp xã để chuẩn bị các điều kiện vận hành dự án.

Những kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút hoàn thành dự án thu thập dữ liệu dân cư. Công an Quảng Nam phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 1.12.2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30.4.2021.