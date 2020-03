Nông Sơn, Tam Kỳ: Điều động công an chính quy về xã

(QNO) - Ngày 20.3, Công an huyện Nông Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Nông Sơn trao các quyết định điều động công an chính quy. Ảnh: TÂM LÊ

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cho 13 cán bộ công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên tại 6 xã trên địa bàn huyện. Trong đó có 6 người đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã, 2 phó trưởng công an xã và 5 công an viên.

Đến nay, 100% xã tại Nông Sơn được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

* Cùng ngày, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tam Thăng.

Lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ trao quyết định cho cán bộ công an được điều động về xã Tam Thăng. Ảnh: BIN QUÂN

Lãnh đạo Công an thành phố công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Tam Thăng đối với Đại úy Trần Thanh Trường - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đại úy Nguyễn Khắc Huy - cán bộ Công an thành phố đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã và 3 cán bộ Công an thành phố làm công an viên, bắt đầu từ ngày 20.3.2020.

Tam Thăng là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, nơi có khu công nghiệp đóng chân, thu hút hàng chục nghìn lao động. Việc sắp xếp công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự địa bàn cơ sở.