Phá chuyên án đánh bạc tiền tỷ, Công an Đại Lộc được thưởng nóng

(QNO) - Sáng 17.9, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến động viên, thưởng nóng 5 triệu đồng cho Công an huyện Đại Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Công an huyện Đại Lộc được Công an tỉnh thưởng nóng. Ảnh: Q.H

Trước đó, ngày 6.9, Công an huyện Đại Lộc xuất sắc triệt xóa chuyên án liên quan nhóm đối tượng Nguyễn Khôi Nguyên (SN 1983, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Tấn Quang (SN 1984) và Nguyễn Hoài An (SN 1983, cùng trú xã Đại Quang, Đại Lộc) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” qua mạng internet bằng hình thức cá cược bóng đá và số đề. Các đối tượng này đã bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra.

Đồng thời làm rõ 8 đối tượng khác về hành vi “Đánh bạc”, tạm giữ 2 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 1,8 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan. Tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược đến thời điểm phát hiện khoảng 2,8 tỷ đồng.



Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi những nỗ lực của tập thể Công an huyện Đại Lộc trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời nhấn mạnh, tình trạng tổ chức đánh bạc qua mạng internet hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả khó lường, nên việc triệt xóa chuyên án nói trên đã đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.