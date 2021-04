Phấn đấu về đích cấp căn cước công dân trong tốp đầu cả nước

Mục tiêu trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đặt ra tại hội nghị giao ban báo cáo tiến độ triển khai dự án cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh vào tuần qua.

Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH báo cáo tiến độ triển khai cấp CCCD trên địa bàn tỉnh.

“Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục khắc phục khó khăn, sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Mục tiêu Quảng Nam sẽ là đơn vị về đích trong tốp đầu của cả nước” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo công an các địa phương cũng đã báo cáo tình hình triển khai trên địa bàn quản lý, chia sẻ những khó khăn trong thực hiện và kiến nghị, đề xuất giải pháp để cùng nhau hoàn thành chỉ tiêu đến 30.6 cấp hơn 1 triệu CCCD. Theo thống kê của Công an tỉnh, tính đến ngày 14.4, toàn tỉnh đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 370.391 công dân, đạt 30,36% chỉ tiêu Bộ Công an giao; trong đó, các địa phương Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Phước Sơn và Nông Sơn đã hoàn thành cấp CCCD.