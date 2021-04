Phát động thi đua chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

(QNO) - Chiều nay 7.4, Cụm thi đua khối cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Quảng Nam (19.5.1961 - 19.5.2021); phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử và phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025.

Ký kết giao ước thi đua. Ảnh: V.C

Đợt thi đua tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa chính trị to lớn của các sự kiện nêu trên, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm diễn ra bầu cử. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thượng tá Chử Hồng Phong - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam đề nghị cấp ủy, chỉ huy các phòng ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua.