Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Núi Thành đi vào chiều sâu

(QNO) - Chiều 26.1, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Núi Thành đi vào chiều sâu; người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự; xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, dũng cảm mưu trí đấu tranh phòng chống tội phạm.

Qua tuyên truyền, quần chúng cung cấp 112 tin có giá trị để cơ quan công an điều tra, xử lý tội phạm; xây dựng 21 loại mô hình an ninh trật tự ở 187 đơn vị và hoạt động hiệu quả. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn Núi Thành giảm sâu.

Năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm trên cả 3 tiêu chí. Theo đó xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 14 người; so với năm 2019 giảm 6 vụ, giảm 3 người chết và giảm 4 người bị thương.

Tại hội nghị, Công an tỉnh và UBND huyện Núi Thành khen thưởng 17 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2020.