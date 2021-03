Quế Sơn đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

(QNO) - Công an huyện Quế Sơn đang triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử lưu động cả ngày lẫn đêm, với mục tiêu hoàn thành chiến dịch vào cuối tháng 6.2021 đúng theo tinh thần chỉ đạo của Công an tỉnh.

Công an huyện Quế Sơn cấp CCCD lưu động tại xã Quế Phong. Ảnh: D.T

Để việc cấp CCCD đạt hiệu quả, Công an huyện Quế Sơn đã tham mưu UBND huyện tạm dừng việc cấp CCCD tại Trung tâm Hành chính công huyện, tập trung máy móc để cấp lưu động tại cơ sở.

Công an huyện cũng chia thành 4 ca làm việc liên tục tất cả ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 5 giờ sáng đến khi hết người đến địa điểm làm CCCD (tối thiểu 22 giờ). Công an huyện cũng thành lập 1 tổ xử lý, phân loại dữ liệu hồ sơ CCCD từ 23 giờ để kịp thời gửi hồ sơ vào Công an tỉnh ngay trong ngày.

Ghi nhận tại xã Quế Phong vào đêm 20.3 có hàng trăm người đến Trung tâm Văn hóa - thể thao xã làm CCCD. Công an huyện bố trí 2 máy và gần 10 cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn các bước tra cứu thông tin công dân trên hệ thống, lấy vân tay, chụp ảnh chân dung để hoàn thiện hồ sơ và tự kiểm tra xác nhận thông tin cá nhân.

Anh Thái Văn Cường (thôn Thuận Long, xã Quế Phong) chia sẻ: “Ngoài nghề thú y, tôi còn làm nông nên công việc rất bận rộn. Việc triển khai cấp CCCD vào buổi tối rất thuận tiện, tôi rất cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, không ngại sớm khuya của lực lượng công an”.

Thượng tá Trương Đức Thọ - Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết, việc thực hiện các thủ tục cấp CCCD theo quy trình mới được tích hợp vào máy tính, kết nối với thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư nên khá nhanh gọn. Tổng nhân khẩu thường trú trong độ tuổi cấp CCCD của huyện là 81.005 người.

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền người dân tham gia làm CCCD. Đơn vị cũng giao công an các xã, thị trấn khảo sát, lập danh sách công dân đủ điều kiện để cấp CCCD và tập trung huy động toàn lực lượng triển khai chiến dịch 4 ca/ngày.

“Công an tỉnh cấp cho Công an huyện 2 máy thực hiện cấp CCCD. Với phương châm không để xảy ra tình trạng công dân phải xếp hàng chờ trong thời gian dài, công dân không làm được ra về, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện làm việc cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày tổ cấp CCCD lưu động thu nhận và giải quyết hơn 300 hồ sơ/máy. Với tiến độ này, tin tưởng Quế Sơn sẽ hoàn thành việc cấp CCCD vào ngày 30.6.2021 theo đúng lộ trình” - Thượng tá Trương Đức Thọ nói.