Quế Sơn: Tiếp tục điều động 21 công an chính quy về xã

(QNO) - Công an huyện Quế Sơn vừa công bố quyết định điều động 21 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an viên tại 11 xã.

Đến nay, Công an huyện Quế Sơn đã bố trí 55 công an chính quy tại 11 xã, mỗi xã có 1 trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và 3 công an chính quy. Cán bộ, chiến sĩ được điều động về xã có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ việc tại cơ sở.