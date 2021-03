Quý I.2021, lực lượng công an toàn tỉnh khám phá 121 vụ phạm pháp hình sự

(QNO) - Sáng nay 31.3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I.2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.M

Quý I.2021, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Lực lựợng Công an tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn; đảm bảo an toàn Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng công an cũng đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Trong quý I đã điều tra khám phá 121 vụ phạm pháp hình sự (đạt 81,2%), vượt 6,2% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an toàn tỉnh cũng ra quân quyết liệt thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có sự chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Lê Trí Thanh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đầy trách nhiệm của Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng công an làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm; quan tâm xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Hội nghị cũng triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.2021, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.