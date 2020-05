Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy truyền thống quê hương “trung dũng, kiên cường” và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, suốt 75 năm qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thật sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kiểm tra trận địa pháo PK37 tại Tiểu đoàn 70. Ảnh: TRẦN THÔNG

Ngọn cờ đầu Quyết thắng

LLVT tỉnh Quảng Nam - tiền thân là Đội du kích Vũ Hùng được thành lập ngày 4.5.1945 (tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành). Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh, không tiếc bao sức người sức của, kể cả máu xương để phục vụ kháng chiến cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhất là sau ngày tái lập tỉnh, Quảng Nam có bước phát triển nhảy vọt cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Hòa vào dòng chảy phát triển chung đó, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm, hiệp lực, tự lực tự cường, LLVT tỉnh Quảng Nam đã vượt qua những khó khăn, thử thách và phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực, luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 5.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chú trọng việc xây dựng thế trận lòng dân và củng cố mối đoàn kết gắn bó quân dân ngày càng bền chặt.

Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình đối với thế hệ cha anh đi trước, LLVT tỉnh đã và đang đề ra nhiều biện pháp, hành động thiết thực, cụ thể mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sẻ chia những khó khăn vất vả trong cuộc sống đời thường của hàng trăm đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh như: tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu các cháu mồ côi, khuyết tật, con thương bệnh binh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

LLVT tỉnh đã thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng, sửa chữa, làm mới hàng trăm cây số đường giao thông nông thôn, nạo vét hàng nghìn cây số kênh mương nội đồng; xây dựng và bàn giao nhiều công trình đoàn kết quân dân.

Các đơn vị trong LLVT tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chiếu phim phục vụ bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiến hành xây dựng và bàn giao hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương.

Các đơn vị, bộ phận chức năng đã giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các trường hợp theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang…

Trái tim người lính

Với tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn, coi đây là “mệnh lệnh chiến đấu của người lính trong thời bình”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Cẩm Kim, TP.Hội An. Ảnh: TUẤN ANH

Hình ảnh những người lính dầm mình trong mưa to, bùn đất để tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi ở huyện Bắc Trà My và Nam Trà My vào năm 2017; cán bộ, chiến sĩ cùng ăn, cùng ở với bà con dân bản xã Trà Vân, huyện Nam Trà My để giúp người dân nơi đây di dời nhà cửa đến nơi tái định cư Khe Chữ, từng bước ổn định cuộc sống; xây dựng Trường Tiểu học Khe Chữ tại xã Trà Vân để các cháu học sinh có nơi học hành khang trang; hay cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ quên thân mình để cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong cơn lũ lịch sử năm 2018; hàng nghìn bộ đội, dân quân tự vệ cùng với nhân dân trong một đêm đã hoàn thành việc dọn dẹp, chỉnh trang các hạng mục do bão lũ làm hư hỏng để kịp tổ chức một số hoạt động của APEC tại phố cổ Hội An… Những việc làm đó đã tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, những người lính đất Quảng tiếp tục sát cánh cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong trận chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Tại các khu vực cách ly tập trung công dân từ nơi có dịch về nước cũng như người dân Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về địa phương, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho người dân, ngày đêm lo cho dân từ miếng ăn giấc ngủ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đều tạm gác lại hậu phương, công việc riêng của mình, xác định rõ nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”, cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Có thể khẳng định, chính nhờ chú trọng đến xây dựng thế trận lòng dân và tình đoàn kết quân dân gắn bó trên địa bàn tỉnh mà trong nhiều năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của LLVT tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể, được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhưng điều đáng trân quý nhất chính là sự tin tưởng, yêu mến “Bộ đội Cụ Hồ” của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực để lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay và mai sau nguyện hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh Quảng Nam tiếp tục trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.