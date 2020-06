Tam Kỳ: Khen thưởng nhiều điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Sáng nay 3.6, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019.

Công an TP.Tam Kỳ khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Ảnh: N.T

Năm 2019, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP.Tam Kỳ có nhiều bước phát triển, đổi mới. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tiếp tục được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đảm bảo chất lượng; ý thức phòng chống tội phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được nâng lên. Lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự tại chỗ được củng cố và phát triển đều khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc.

Tại hội nghị, Công an TP.Tam Kỳ thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể phường Tân Thạnh; trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể phường Hòa Hương và ông Nguyễn Anh Quốc - Trưởng Công an xã Tam Phú. Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cũng trao tặng nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân vì thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.