Tăng cường kiểm soát biên giới

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn phối hợp với chính quyền các địa phương miền núi triển khai nhiều biện pháp phòng chống, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring hướng dẫn trẻ em biên giới đeo khẩu trang đúng cách phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đ.N

Về làng tuyên truyền

Những ngày qua, mặc dù trời thường mưa dông, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring (Nam Giang) vẫn miệt mài tìm đến từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19. Ngoài hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa, giữ gìn vệ sinh công cộng, các chiến sĩ BĐBP còn dùng loa phóng thanh để thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh, cũng như các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống đại dịch. Lực lượng biên phòng cũng cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí và phát tờ rơi để người dân nắm bắt các quy trình phòng chống dịch bệnh một cách an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết, không chỉ mùa dịch bệnh, xuyên suốt thời gian qua, các chiến sĩ đơn vị luôn sát cánh cùng dân làng trong việc tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Công tác này càng được tăng cường hơn ngay sau khi có thông tin dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tất cả đường mòn lối mở đều được chốt chặn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm kiểm soát tốt nhất việc đi lại của người dân hai bên biên giới.

“Từ đầu năm đến nay, bên cạnh duy trì hoạt động các điểm chốt chặn tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh ở địa bàn hai xã Đắc Pre và Đắc Pring; đồng thời vận động nhân dân hạn chế hoạt động thăm thân hai bên biên giới, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại” - Thiếu tá Nguyễn Văn Cường nói.

Đến nay, tại địa bàn các xã biên giới Nam Giang, Tây Giang chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm bệnh hoặc có triệu chứng nghi vấn mắc bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tất cả trường hợp trở về từ TP.Đà Nẵng, Hội An và một số vùng lân cận có yếu tố dịch tễ đều được yêu cầu khai báo y tế, tùy theo mức độ để tự cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Ở các điểm khu dân cư, trường học, trụ sở UBND xã…, bên cạnh triển khai phun thuốc khử trùng, các địa phương còn tái khởi động khu cách ly, đảm bảo điều kiện và quy trình các bước theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ

Mới đây, từ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang) đã phát hiện một công dân từ Lào vượt biên trái phép trở về Việt Nam. Sau khi nắm bắt thông tin cá nhân và tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, công dân này ngay lập tức được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Tây Giang để cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trung tá Zơrâm Thức - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho hay, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, cùng với triển khai công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, đơn vị thành lập nhiều điểm chốt chặn trong rừng sâu nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng vượt biên trái phép. Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 4 điểm chốt kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch tại các tuyến đường ra vào khu vực biên giới.

“Không chỉ tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, chúng tôi còn vận động thành lập 10 tổ giám sát phòng chống dịch bệnh ở cấp thôn. Đồng thời tiến hành ký cam kết với gần 700 hộ dân ở hai xã La Dêê và Đắc Tôi về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người, dừng các hoạt động lễ hội, cưới hỏi… trong thời điểm có dịch. Đến nay, chúng tôi cũng phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tại gia đình cho hơn 100 trường hợp” - Trung tá Zơrâm Thức cho biết thêm.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, để đảm bảo an toàn khu vực biên giới trong lúc dịch bệnh, thời gian qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP tỉnh đã triển khai tháng cao điểm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các đồn biên phòng hai tuyến biên giới. Theo đó, ngoài 129 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 21 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới, BĐBP tỉnh còn tổ chức hơn 30 tổ tuyên truyền lưu động đến tận các thôn, bản đồng bào biên giới để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách thức phòng ngừa, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vùng biên an toàn.