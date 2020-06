Tăng cường sức khỏe cho bộ đội trong mùa nắng

Trên địa bàn 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thuộc Quân khu 5, nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng, kéo dài, trong khi bộ đội thường xuyên huấn luyện, dã ngoại ngoài trời. Từng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 đang đồng sức đồng lòng cùng với các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao...

Quân y Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) luyện tập kỹ thuật cấp cứu cơ bản các trường hợp say nắng, say nóng.

Theo Đại tá Trần Văn Thanh - Chủ nhiệm Quân y Quân khu 5, say nóng thường gặp vào buổi xế chiều, còn say nắng vào lúc trưa. Mặc dù có điểm giống nhau là cơ chế điều hòa thân nhiệt của cơ thể bị ức chế dẫn đến tình trạng sốt cao, vã mồ hôi, mất nước, trụy tim mạch nhưng mức độ say nắng và say nóng khác nhau. Khi bị say nắng sẽ rơi vào mê sảng, co giật, hôn mê và dễ tử vong. Về say nóng triệu chứng cũng giống như say nắng nhưng diễn tiến từ từ với mức độ nhẹ hơn. Để hạn chế thấp nhất sự tác động của nắng nóng, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 5 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bộ đội nắm chắc các biện pháp phòng ngừa, nguy cơ, cách phát hiện, những kỹ thuật cấp cứu cơ bản, đặc biệt là cấp cứu tại chỗ. Hằng ngày, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, bố trí hợp lý về vị trí, thời gian luyện tập và nghỉ ngơi trong những dịp cao điểm nắng nóng...

Tại Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315), đóng quân tại Quảng Nam, mới gần 8 giờ sáng, nắng đã chói chang, hơi nóng hắt xuống mặt đất hầm hập. Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài chinh phục những nội dung trong chương trình huấn luyện, tuân thủ đúng quy trình từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp. Trung tá Vũ Quốc Toàn - Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Đơn vị đã xây dựng phương án phòng chống say nắng, say nóng khi luyện tập ngoài trời. Bố trí thời gian huấn luyện phù hợp, tổ chức xoay vòng đổi tập linh hoạt, tranh thủ lúc thời tiết, khí hậu thuận lợi, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật để bố trí nội dung luyện tập hợp lý. Thực hiện không ở nơi nóng bức quá lâu, khi hoạt động liên tục từ 45 đến 60 phút, phải nghỉ giải lao từ 10 đến 15 phút. Trong quá trình huấn luyện, bố trí quân y luôn bám sát bộ đội, bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, các trang bị, phương tiện sẵn sàng sơ cứu, cấp cứu kịp thời”.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên bảo đảm tốt chế độ dinh dưỡng, khoa học với thực đơn đa dạng, chú trọng các món ăn có tính mát, bảo đảm dinh dưỡng, tăng lượng canh... để bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, bù đắp đủ lượng calo tiêu hao, nâng cao sức đề kháng. Trung đoàn luôn cung ứng dồi dào nước suối tinh khiết do Sư đoàn sản xuất, bảo đảm nước chè xanh giải nhiệt từ vườn chè được trồng ngay trong doanh trại. Cơ quan hậu cần chú trọng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm “ăn chín, uống sạch” phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Ngoài ra, Trung đoàn duy trì có nền nếp các biện pháp huấn luyện thể lực, rèn luyện thể thao để bộ đội có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai.