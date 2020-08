Tặng quà tri ân cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa nhân Quốc khánh 2.9

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2.9, sáng 29.8, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa là cán bộ quân đội nghỉ hưu, chuyển ngành đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh tặng quà tri ân cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: TUẤN ANH

Tại gia đình các đồng chí Trần Văn Sơ (xã Duy Phú, Duy Xuyên), Nguyễn Đình Tân (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên - đã từ trần), Tống Thú (phường Điện An, Điện Bàn) và Vũ Đình Đàn (thị trấn Hương An, Quế Sơn), Đại tá Nguyễn Hữu Thức - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Đồng thời mong các đồng chí luôn mạnh khỏe, sống lâu, mãi là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực của người cách mạng để thế hệ trẻ ngày nay và lớp lớp con cháu học tập, noi theo. Bộ CHQS tỉnh cũng trao tặng quà của Bộ Quốc phòng cho 4 gia đình.