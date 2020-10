Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(QNO) - Công an tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho 90 học viên là công an xã chính quy thuộc 6 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My.

Học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: M.T

Học viên được trang bị kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; trách nhiệm của chính quyền địa phương, trọng tâm là chính quyền cấp xã trong công tác PCCC&CNCH.

Báo cáo viên cũng truyền đạt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, khu dân cư, an toàn PCCC rừng; quy trình tổ chức chữa cháy và công tác phối hợp trong công tác chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”; hướng dẫn học viên thực hành sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy thông dụng...

Sau lớp tập huấn đầu tiên này, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức 2 lớp tập huấn cho lực lượng công an xã chính quy tại các huyện, thị, thành phố còn lại.