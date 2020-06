Tập huấn phần mềm đăng ký xe sử dụng dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ

(QNO) - Sáng 9.6, Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khai mạc lớp tập huấn quy trình sử dụng phần mềm đăng ký xe sử dụng dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ cho lãnh đạo, cán bộ phòng thuộc Công an tỉnh và công an các địa phương.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: C.H

Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn quy trình, cách thức nhập dữ liệu trong sử dụng phần mềm xử lý vi phạm có kết nối trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo việc nhập biên bản, ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ luôn chính xác, công khai, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và công tác đăng ký xe. Qua hội nghị tập huấn giúp lực lượng công an nắm vững quy trình, sử dụng dữ liệu để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đăng ký xe và xử lý vi phạm.