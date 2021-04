Tây Giang nỗ lực cấp căn cước công dân

Bằng sự nỗ lực và tận tâm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tây Giang khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian để hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động cho nhân dân.

Hỗ trợ người dân làm thẻ CCCD. Ảnh: Đ.HIỆP

Đại úy Ông Văn Thức - cán bộ Đội Quản lý hành chính (Công an huyện Tây Giang) cho hay, việc triển khai cấp CCCD hiện gặp rất nhiều khó khăn, như địa bàn rộng, dân cư thưa. Một số hộ dân đi làm nương rẫy xa ở lại cả tuần không về nhà rất khó gặp. Người dân ở một số thôn phải đi bộ nửa ngày mới đến được trung tâm xã để làm CCCD. Hiện nay, đơn vị đã triển khai cấp thẻ ở 5 xã vùng thấp và 3 xã vùng cao. Trong đó, ưu tiên cấp trước cho các lão thành cách mạng, già làng, người có uy tín. Có trường hợp, nhiều cụ không thể tự đi làm thẻ được, đơn vị đã phải cử người đến tận nhà để đưa đón và thu nhận hồ sơ.

Trường hợp thôn Aur (xã A Vương) nằm biệt lập giữa rừng sâu, việc đi lại của người dân khó khăn nên trước khi triển khai làm CCCD, lãnh đạo Công an huyện đã cử một tổ công tác vào tận thôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạm gác việc nương rẫy để đi làm thẻ.

Già làng Alăng Reng (thôn Aur) chia sẻ: “Xưa nay, chúng tôi sống giữa rừng, mọi cái ăn, cái ở người dân tự quản lý với nhau theo tục lệ cộng đồng làng của người Cơ Tu. Nay được các chiến sĩ công an vào tận thôn vận động, tôi cùng bà con hiểu ra việc cấp thiết phải làm thẻ CCCD nên sắp xếp thực hiện đúng quy định”.

Thượng úy Đinh Hữu Lê - Trưởng Công an xã Lăng cho biết, bên cạnh áp lực về thời gian, chỉ tiêu giao theo đúng yêu cầu, tiến độ, đơn vị gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Như vẫn còn nhiều người dân chưa thực sự hiểu hết sự cần thiết của thẻ CCCD điện tử nên chưa vội tham gia. Nhiều người dân do làm các công việc nương rẫy nên vân tay bị mòn, rất khó để lấy dấu vân tay...

“Dù nhiều khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm phải hoàn thành xong trước ngày 30.4.2021 theo kế hoạch mà cấp trên giao phó. Tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây làm việc khẩn trương cả ngày lẫn đêm, cả thứ Bảy, Chủ nhật nhưng vẫn phải đảm bảo từng công đoạn, thận trọng tới từng khâu” - Thượng úy Đinh Hữu Lê nói.

Trung tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, đến ngày 29.3.2021, Công an huyện đã triển khai làm thủ tục hơn 9.000 trường hợp. Tất cả dữ liệu công dân đã được thu thập sẽ được trích xuất từ dữ liệu quốc gia, rồi in thông tin cho công dân. Sau khi công dân xác định thông tin thì được thực hiện các bước như lăn tay, chụp ảnh và chuyển in phiếu hẹn.