Thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Tam Kỳ

(QNO) - Ngày 3.6, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương cho 72 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có 6 đồng chí được thăng cấp bậc hàm trung tá, 11 thiếu tá, 11 đại úy, 23 thượng úy, 14 trung úy, 1 thiếu úy và 6 đồng chí được nâng lương vượt khung.

Trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: N.T

Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đúng niên hạn theo quy định của ngành. Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.